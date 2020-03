LE AZIENDE

ROVIGO Chiuso il laboratorio della Cargill, dove lavora la 50enne di Castelmassa. Con i sindacati che prima ancora che la notizia fosse di dominio pubblico si erano già mossi di concerto con l'azienda per una valutazione della situazione. In una nota congiunta, Federica Franceschi della Filctem Cgil, Enrico Rigolin della Femca Cisl ed Enrico Crescenzio della Uiltec Uil, spiegano che «in merito alla notizia del caso di positività a Covid-19 accertato nello stabilimento Cargill di Castelmassa, sentiti i dirigenti, che a loro volta sono in contatto con l'Ulss, sin da subito vengono adottate tutte le misure impartite nel caso di positività dal Decreto del presidente del Consiglio e consolidate con il Protocollo sottoscritto tra Governo e Parti sociali il 14 marzo. Si è valutato pertanto con l'azienda di procedere immediatamente alla chiusura del laboratorio, reparto presso cui la persona lavora. Sarà inoltre immediatamente operativo il comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del sopra citato protocollo per poter gestire la situazione, che prevede il coinvolgimento delle Rsu e Rls aziendali. Nel caso non fossero garantite le misure per la sicurezza dei lavoratori, sospenderemo la produzione in tutti i reparti».

COMUNICAZIONE DEL SINDACO

Il sindaco di Castelmassa Luigi Petrella ha diffuso una nota ai propri cittadini comunicando la positività della concittadina, l'attivazione di tutte le procedure previste dai protocolli e invitando «la cittadinanza a non procurare inutili allarmismi, ma a collaborare in maniera rigorosa per rispettare le disposizioni». Ma è il tema degli operai ad essere in queste ore particolarmente caldo. E la Cargill, per il Polesine, è un vero e proprio colosso, con oltre 200 lavoratori. Il segretario regionale ed il segretario polesano di Rifondazione comunista, Paolo Benvegnù e Diego Foresti, chiedono: «Garantire la sicurezza e il diritto alla salute nei luoghi di lavoro. Chiudere lo stabilimento della Cargill. Chiudere tutte le produzioni e i servizi non essenziali. Cassa integrazione per le lavoratrici e i lavoratori, reddito di quarantena per gli autonomi, i precarie le partite Iva e i disoccupate e disoccupati. La Cargill va chiusa tutta per il semplice principio di cautela».

LA CASA DI FRATTA

Non meno delicato il caso di positività che riguarda una dipendente dell'Istituto delle Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza Casa Sacra Famiglia di Fratta, costituita da una casa di riposo per anziane e da un centro socio-riabilitativo per adulti con handicap mentale. «Come Cgil abbiamo più volte sottolineato come le case di riposo siano dei luoghi particolarmente a rischio, proprio per la tipologia di persone che accolgono, dove è necessaria la massima fornitura di dispositivi di protezione individuale», rimarca Davide Benazzo della Fp Cgil. Proprio Benazzo, insieme a Francesco Malin della Cisl Fp e Cristiano Maria Pavarin della Uil Fpl ha chiesto chiarimenti sul caso della casa di riposo di Adria: «La direzione ha deciso di attivare lo strumento del comando per utilizzare personale del Csa di Adria per far fronte all'emergenza della struttura di Merlara», dove una cinquantina di pazienti sono risultati positivi. «La scelta, determinando la possibilità che il territorio delle persone afferenti ad una struttura in quarantena sia molto più ampio, è avvenuta in base alla maggior opportunità epidemiologica e di sicurezza o semplicemente perché il direttore è io stesso? È stata condivisa anche con l'autorità sanitaria? Quali strumenti per evitare l'eventuale trasmissione verso il personale in comando sono stati attivati? In base a quali valutazioni si sta gestendo l'eventuale rientro presso il Csa di Adria del personale comandato, al fine di evitare che l'emergenza di Merlara si allarghi anche ad Adria?».

