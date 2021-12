IL SETTORE

ROVIGO In Polesine impresa è più un sostantivo femminile rispetto al resto del Veneto, che su questo fronte deve ancora farne di strada, ma la provincia, in percentuale, è anche al di sopra della media nazionale.

Il dato è quello della quota di imprese guidate da donne rispetto al totale. A Rovigo questo valore è pari quasi a un quarto, il 24,2%. E se può sembrare ancora bassino, basti pensare che in Veneto, terz'ultimo in Italia, la percentuale è ben più bassa, pari a un quinto, il 20,6%. Il Polesine, quindi, è primo per distacco, seguito da Belluno con il 21,1%, Verona con il 20,7%, Padova con il 20,5%, Venezia con il 20,4%, Treviso con il 20,2% e Vicenza addirittura sotto il 20%, al 19,9%.

I dati sono contenuti in un'analisi del gruppo Del Barba Consulting, che opera nel campo della finanza agevolata, presentata in occasione di WomenXImpact. L'indagine, che scatta una foto delle imprese al femminile tra il primo semestre 2020 e quello del 2021, posiziona il Veneto al terz'ultimo posto in Italia, davanti a Lombardia con il 19,5% e Trentino-Alto Adige con appena il 18,5%. Molto distante dalle prime tre regioni, Molise con il 28,6%, Basilicata con il 27,4% e Abruzzo con il 26,6%.

L'ANDAMENTO

Nell'analisi si sottolinea come il dato comune a tutte le aree del Paese sia rappresentato dalla difficoltà di acceso al credito per le imprese guidate da donne. In Italia all'inizio del 2021 si contavano 1.336.227 imprese femminili, pari al 21,98%, in calo di 3.907 unità, pari al meno 0,29%, rispetto al dato del primo gennaio 2020. In Veneto si contano 96.633 imprese femminili su 479.692 imprese, in calo di 822, il meno 0,84%, rispetto a inizio 2020. Nel mezzo c'è stata l'esplosione della pandemia, che tendenzialmente ha penalizzato ancora di più le aziende a gestione femminile, anche per la loro peculiare collocazione settoriale.

Nell'analisi della Camera di commercio sull'andamento dell'altra metà del cielo imprenditoriale nel 2020, presentata in occasione dell'ultima Festa delle donne, si evidenziava come le imprese femminili attive nella provincia di Rovigo al primo gennaio fossero 5.749 e i settori con maggiori attività quelli dell'agricoltura con il 30,8%, il commercio con il 20,6% e gli altri servizi con l'11,1%. Il settore con il tasso più alto di presenza femminile rispetto al totale delle imprese del settore, invece, è quello degli altri servizi, dove l'incidenza raggiunge il 62,3%. In questo settore si concentrano in particolare i servizi per la persona come parrucchiere, estetiste o lavanderie. Seguono i settori delle attività dei servizi di alloggio e di ristorazione con un tasso di presenza femminile del 39,3% e il settore della Sanità e assistenza sociale, 32,7%.

CALO CONTENUTO

La flessione prodotta dal Covid in Polesine è stata inferiore rispetto alla media nazionale e va sottolineato come le donne imprenditrici raggiungano il 28,9% del totale degli imprenditori della provincia e tra queste, il 43,5% ricopre il ruolo di titolare e il 25,4% di amministratore.

Il mondo del lavoro femminile in provincia di Rovigo non è tutto rose e fiori come questa porzione di dati sembrerebbe lasciar trasparire. Innanzitutto, perché comunque rispetto al 2015, le imprenditrici polesane sono calate del 5,9%, ma soprattutto perché, a livello di occupazione femminile, ci sono ancora ritardi da colmare, con 12mila donne in cerca di occupazione al 30 settembre. Il tasso di occupazione femminile del Polesine in età 20-64, infatti, è pari al 52,5%, il dato più basso del Veneto, dove la media è 60,7% e in calo rispetto al 59,1 del 2019.

Una differenza molto maggiore rispetto al tasso maschile, che nella stessa fascia di età si attesta a 80,1% ben più vicina alla media regionale del 81,1% e con una flessione più contenuta rispetto al 2019 quando si era attestato al 79,9%. Segno di come, dal punto di vista del mercato del lavoro, sia stata proprio la componente femminile a ricevere contraccolpi più pesanti.

