AGRICOLTURAROVIGO Le aziende agricole aderenti a Confagricoltura Rovigo sono tutte in regola con l'assunzione dei lavoratori. Un motivo d'orgoglio per il direttore dell'associazione Massimo Chiarelli che commenta con soddisfazione l'esito delle recenti verifiche svolte dall'Ispettorato del lavoro nell'ambito del progetto Alt caporalato: «Non una delle aziende agricole aderenti a Confagricoltura Rovigo ha violato le norme contrattuali per...