Le avventure di Novalandia del primario Schiavone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MEDICO-SCRITTOREROVIGO Dal lavoro in ospedale a Rovigo a quello di scrittore. Il primario di Urologia Dionisio Schiavone si sta facendo conoscere per i suoi libri. Lo dimostra la partecipazione numerosa nella piccola sala della biblioteca di Mardimago, ricavata nell'edificio della ex scuola elementare, in occasione della presentazione del libro Saverio in Novalandia. Sesso, amore e camerieri, scritto dal dottor Schiavone. Il pubblico si è appassionato alle vicende di Saverio, già protagonista di diverse delle Piccole storie stravaganti, il...