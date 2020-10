L'EVENTO

ROVIGO La sezione provinciale della Lilt Rovigo organizza domenica il Raid delle due fornaci, sfilata di auto d'epoca con itinerario panoramico nel Medio Polesine. L'iniziativa della Lega italiana per la lotta contro i tumori partirà da piazza Risorgimento a Lendinara alle 10.00 e raggiungerà, intorno alle 13, l'oasi golena Piarda di Villanova Marchesana, uno dei patrimoni naturali del Po. L'evento benefico a favore della Lilt ha il patrocinio della Regione e dei Comuni di Villanova Marchesana, Lendinara, Arquà Polesine e del Registro italiano veicoli storici, ed è reso possibile dalla collaborazione del Club Amici auto d'epoca Lendinara, delle Pro loco di Lendinara e Arquà Polesine, e grazie al Progetto 3M a cura di Maria Braga e ad Aries eventi. L'orario di ritrovo per i partecipanti è dalle 8 in piazza Risorgimento per la verifica dell'iscrizione, la consegna agli equipaggi della mappa dell'itinerario e per fare colazione nell'area attrezzata esterna allestita grazie al bar Very nice. Le vetture partiranno alle 10 in direzione Villanova del Ghebbo per raggiungere Fratta, Villamarzana e Arquà, dove la sosta al castello (intorno alle 10.30) offrirà l'aperitivo, lo spettacolo degli sbandieratori arquatesi e l'intermezzo musicale eseguito dalla violinista Camilla De Giovanni e dal clarinettista Raffaele Magosso. Il Raid ripartirà alle 11.30 per Villanova Marchesana attraverso Polesella e lungo l'argine del Po, per l'arrivo all'oasi con parcheggio (riservato e custodito) lungo l'argine. Seguiranno il buffet, con intrattenimento musicale, e la consegna agli equipaggi di un omaggio floreale. Per tutto il percorso è garantito il carro attrezzi. In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata. Per informazioni: 340/5646074, email info@legatumorirovigo.it e amiciautodepoca@gmail.com.

Nicola Astolfi

