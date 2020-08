IN CLASSE

ROVIGO A poco più di un mese dall'inizio delle scuole, il Comune e l'Ufficio scolastico di Rovigo stanno lavorando intensamente per trovare una soluzione al caos prodotto dal ritorno degli alunni nelle aule nel rispetto delle norme anti-Covid. Per questa settimana dovrebbe essere pronto il piano tecnico che prevede le modalità di rientro a scuola, dopo avere trascorso a casa l'ultimo semestre dello scorso anno scolastico, seguendo le lezioni a distanza con le videolezioni.

«Non è detto che si debba ricorrere all'utilizzo di nuovi edifici per ospitare le aule - spiega l'assessore all'Istruzione Roberto Tovo - tutto dipende dagli spazi offerti dagli attuali plessi. Se rispettando le norme, dovesse andare tutto quanto bene già così, si potrebbero tranquillamente le scuole attuali. Palazzo Campo? Eventuali riflessione so che si stanno facendo anche lì, ma al momento c'è nulla di certo. Insieme agli uffici e ai dirigenti scolastici stiamo organizzando i percorsi per gestire gli ingressi e le uscite dalla scuola, motivo per cui potrebbero esserci delle modifiche sul traffico stradale, qualora serva. È una questione molto articolata, stiamo correndo per trovare una soluzione a tutto».

SPAZI INSERVIBILI

Il paradosso di Rovigo, infatti, è che in realtà è piena di stabili abbandonati, ma la maggior parte di questi sono in cattive condizioni ed è impossibile sistemarli e adattarli in così poco tempo, per cui bisogna guardare a quel poco che rimane a disposizione, oppure sfruttare ogni centimetro degli spazi scolastici a disposizione dei presidi. Palazzo Campo è chiuso da un paio di anni e inutilizzato, però è stato usato come succursale dei licei scientifico e classico, avrebbe dovuto essere ceduto dalla Provincia all'Arma dei Carabinieri, ma se ne è fatto più nulla. L'ipotesi è che adesso possa essere igienizzato, sistemato e riaperto per offrire qualche aula in più agli istituti scolastici che più ne hanno bisogno.

Il tempo, però, scarseggia, come evidenzia Tovo. «Abbiamo poco tempo e dobbiamo comunque aspettare il decreto Agosto, per capire da lì se ci sono ulteriori novità».

IL CASO ELEZIONI

Il problema conseguente a tutto questo è che dal ministero dell'Interno chiedono alle amministrazioni comunali di non usare le scuole per allestirvi i seggi elettorali, evitando così di fermare le lezioni per due o tre giorni appena una settimana dopo la riapertura dell'anno scolastico. Il fatto è che se quel poco che c'è a disposizione viene utilizzato, appunto, per le scuole, al Comune non restano più alternative per posizionarvi le cabine di voto. Il sindaco Edoardo Gaffeo ha spiegato che «l'ufficio elettorale sta facendo una ricognizione degli spazi in collaborazione con l'ufficio istruzione, è un tema estremamente complesso. Anche venerdì ne abbiamo parlato tra assessori e i dati completi non siamo ancora in grado di fornirli. È una operazione complicata perché non c'è solo un tema di individuazione degli spazi, perché il seggio ha determinate caratteristiche. Per esempio, deve avere i servizi igienici, visto che le forze dell'ordine devono dormire e abitare quel luogo per almeno tre giorni, deve essere organizzato che abbiano lo spazio per il loro riposo. Banalmente, quindi, le palestre, visto che in giro si sostiene che siano la soluzione giusta, non è detto che in realtà lo siano per questioni logistiche. Noi comunque abbiamo spazi su cui stiamo facendo dei ragionamenti, gli uffici stanno lavorando e ovviamente saremo in grado di trovare la soluzione».

Gaffeo, infine, fa emergere un nuovo problema. «Nel momento in cui individuiamo dei nuovi seggi, bisogna ristampare e consegnare tutte le cartelle elettorali. Quindi, ci si rende conto della complessità del tema? Un conto è affrontarlo con leggerezza, un altro è scendere nei dettagli e cercare di smarcare tutti gli aspetti sul tavolo. Lo schiocco di dita non funziona».

Alberto Lucchin

