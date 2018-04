Le assunzioni creano crepe in Asm

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

POLITICAROVIGO Il braccio di ferro tra Forza Italia e Lega esce dai corridoi di Palazzo Nodari ed entra nelle partecipate. Il mese scorso Asm Set ha indetto una selezione per profili commerciali da inserire in azienda, selezioni non ancora concluse, ma che hanno scatenato una reazione dell'assessore alle Società partecipate, Stefano Falconi. L'assessore leghista ha intimato ad Asm e al suo presidente Alessandro Duò di chiedere conto della selezione di personale avviata dalla società di fornitura energetica, con lo scopo di verificarne la...