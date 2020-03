LE ASSOCIAZIONI

ROVIGO La città in questi giorni appare spettrale. Chiusi per Coronavirus indicano i cartelli sulle vetrine di bar, ristoranti e negozi. A confermare che il tempo si sia improvvisamente fermato, sono proprio le vetrine di abbigliamento, molte ancora allestite con merce invernale o in saldo, nonostante la primavera sia ormai ufficialmente arrivata. Il commercio è infatti stato messo in ginocchio dal Covid-19, costretto ad abbassare serranda con magazzini pieni zeppi di merce nuova che difficilmente potrà essere venduta. Ogni giorno che passa, i negozianti e i ristoratori della città perdono infatti le speranze di riuscire a recuperare almeno le spese delle utenze o della merce primaverile acquistata nei mesi scorsi. L'emergenza in atto però non sembra promettere a breve un ritorno alla normalità, il Governo ha infatti annunciato l'intenzione di prorogare lo stop alle attività commerciali addirittura fino a maggio. La Pasqua alle porte per il commercio si preannuncia dunque drammatica dal punto di vista, non solo dei mancati incassi, ma anche dall'impossibilità di pagare le spese fisse come affitti e tasse.

APPELLO AL COMUNE

E proprio su questo fronte, il numero uno di Ascom Confcommercio Stefano Pattaro lancia un appello al Comune: «Le amministrazioni comunali devono azzerare le incombenze fiscali e non, come hanno fatto, posticipare tali scadenze. Le tasse comunali ai commercianti devono essere tolte subito». «Come può un'attività ferma da due mesi si domanda Pattaro- - riuscire a pagare le tasse a giugno?». È infatti assurdo pensare che ci sia un recupero in caso di apertura delle attività alle porte dell'estate, senza contare il fatto che a luglio dovrebbero partire già i saldi. «È una tragedia spiega il presidente rodigino di Confcommercio - e dopo la prima preoccupazione per la nostra salute c'è subito la seconda, ossia l'economia. Senza infatti quest'ultimo diventa davvero difficile poi garantire anche la prima, dunque le due cose vanno a braccetto».

A spaventare in questo momento le associazioni di categoria, anche le possibili chiusure di attività che potrebbero verificarsi nei prossimi mesi. «Se l'emergenza dovesse durare ancora qualche mese spiega Pattaro c'è da chiedersi chi riuscirà a riaprire». Particolarmente critica la situazione del settore dell'abbigliamento. «Se la gente pian piano tornerà al ristorante continua , più difficile sarà acquistare quello che non serve più, come appunto l'abbigliamento primaverile. È infatti il comparto maggiormente messo in ginocchio da questa emergenza e quello che ne pagherà il conto più salato. Basta pensare che i nostri negozi sono colmi di merce ordinata 8 mesi fa e non sappiamo se e quando potremo venderla». «Se i Comuni, le Regioni, lo Stato e l'Europa non aiuteranno seriamente l'economia conclude Pattaro -, in pochissimi si salveranno. Ma voglio essere fiducioso».

BOOM DI ACQUISTI ONLINE

A subire, invece, in queste ultime settimane, un'impennata di richieste sono stati gli acquisti online, già una concorrenza importante per i negozi dei centri storici. In questi giorni, lo shopping dal divano sembra però concentrato più su beni come prodotti igienizzanti e dispositivi di protezione individuali. Boom di acquisti anche per attrezzi da palestra e per la cura dei capelli. Dopo ogni acquisto in rete, un messaggio avvisa il cliente che non deve avvicinarsi al corriere e che basterà comunicare a distanza il codice indicato. Il commercio in rete, al contrario di quello tradizionale, non si ferma infatti a causa della pandemia, ma anzi moltiplica gli affari.

R.Mer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA