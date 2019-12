Le arance di Bandiera Gialla sulle tavole dei più bisognosi

SOLIDARIETÀ

ROVIGO Non smette mai di battere il cuore di Bandiera gialla: la onlus rodigina, in rete con 66 associazioni di volontariato del Polesine per il recupero delle eccedenze alimentari, ha distribuito ieri un carico di 48 quintali di arance, arrivate dalla Sicilia e già consegnate in giornata sulle tavole di quasi 500 famiglie. Ieri mattina alle 8, i volontari operativi di Bandiera gialla si sono dati appuntamento nella sede dell'associazione al multipiano di Piazzale Di Vittorio per scaricare i bancali di arance siciliane naturali al 100%, non trattate e gratuite grazie alla donazione della Società agricola Cooperativa agricoltori ionici di Furci Siculo, nel Messinese, che riempivano il Tir di oltre 14 metri arrivato a Rovigo intorno alle 2.

FAMIGLIE BISOGNOSE

Dopo aver scaricato le cassette, i volontari hanno iniziato a caricarle nei furgoni e nei camion delle associazioni in rete con Bandiera gialla. Grazie al Consorzio Trans Lusia, è arrivato anche un carico di 8 quintali di carote, che hanno portato a 4.264 i quintali di eccedenze ortofrutticole raccolte da quando Bandiera gialla ha iniziato questo servizio. È un modello di volontariato che unisce la solidarietà alla sostenibilità, perché è a servizio di chi si trova in situazioni di povertà alimentare, e nello stesso tempo evita lo spreco di risorse con il recupero di cibo che altrimenti sarebbe buttato.

AIUTI CONCRETI

Solo nell'area di Lendinara sono circa 100 le famiglie in condizioni di povertà sostenute dalla rete guidata da Bandiera gialla. La onlus rodigina infatti, negli ultimi anni, ha allargato il raggio di azione agli aiuti concreti per i polesani che vivono situazioni di disagio. «Questo carico dalla Sicilia - spiega Davide Sergio Rossi, la tigre nel motore di Bandiera gialla - è stato reso possibile dalla collaborazione con la Rete Solid.A delle Acli di Padova e Rovigo». La Rete raccoglie le eccedenze di produzione e lavora insieme al progetto Bring the food, letteralmente Porta il cibo: è l'applicazione che la Fondazione trentina Bruno Kessler ha messo a disposizione dei privati per segnalare per web e con il telefonino le eccedenze di alimenti o raccogliere donazioni. «È un modo di fare squadra - continua Rossi - che è riconosciuto con sempre più attenzione». Ci sono anche privati che intervengono in vari modi per sostenere la onlus rodigina e la rete di associazioni locale: «Ad esempio - ricorda Rossi - Nuccia Venuto con la raccolta di poesie Di sogni, lucciole e lampare, e Francesco Lanzoni che presenterà oggi a palazzo Casalini alle 17.30 il suo nuovo libro Libero da preordinati destini, hanno scelto di destinare l'incasso delle vendite dei libri alla nostra associazione».

Nicola Astolfi

