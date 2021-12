CARITAS

ROVIGO Una città a misura di studente. Lo hanno confermato le studentesse di Vivere in Italia, la scuola di alfabetizzazione per donne promossa dalla Caritas di Adria-Rovigo, in visita alla mostra fotografica dedicata a Robert Doisneau a Palazzo Roverella. Accompagnate dalle proprie insegnanti volontarie, le donne hanno potuto scoprire il grande fotografo francese che con il suo occhio ironico e poetico è riuscito a fissare emozioni universali. «Anche questi momenti sono importanti per la scuola hanno spiegato le volontarie perché le donne possono per una mattina dimenticarsi di essere straniere: la bellezza è compresa da tutti; è questa la magia dell'arte». All'uscita dalla mostra le studentesse hanno trovato ad accoglierle l'assessore ai Servizi sociali Mirella Zambello che si è fermata per uno scambio di auguri. Da qualche anno infatti i corsi Vivere in Italia sono ospitati presso i locali di proprietà del Comune di Rovigo in via Carducci 4, un riconoscimento importante del servizio che la scuola offre alla città.

IL CALENDARIO

L'assessore è stata omaggiata del Calendario Caritas interreligioso, nato proprio all'interno dei corsi di italiano più di dieci anni fa. Il calendario di quest'anno si intitola Qu-Bi ed è dedicato alle parole. «Come quel pizzico di sale che in una ricetta fa la differenza - hanno spiegato le volontarie - allo stesso modo ci sono parole che in poche lettere racchiudono infiniti significati, storie, ricordi e che, quando riescono ad arrivare al cuore di una persona, possono davvero trasformarlo». Questo l'obiettivo di Vivere in Italia: aiutare le donne a trovare le giuste parole per raccontarsi e scoprire la città che le accoglie, costruendo insieme ai propri concittadini luoghi condivisi e spazi di incontro. Per chi ne desiderasse una copia, la pubblicazione è disponibile presso la sede di Caritas diocesana in via Sichirollo 58, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.

R. Mer.

