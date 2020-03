ASSOCIAZIONI

ROVIGO A Rovigo un incontro organizzato a palazzo Nodari dall'assessorato comunale al Welfare ha fatto conoscere lo strumento dell'adozione a distanza attraverso Italia Solidale. Due volontari dell'associazione hanno parlato delle attività che questa, nata dall'esperienza di padre Angelo Benolli, svolge dal 1992 salvando con microprogetti in Africa, Sud America e India migliaia di bambini e famiglie dall'abbandono alla miseria e alla disperazione.

Tra le testimonianze, il racconto di Jisna, una giovane indiana che ha vissuto l'emancipazione dalla cultura dei matrimoni forzati, ha mostrato un'esperienza che ha coinvolto un gruppo di famiglie del suo villaggio di provenienza e che ora testimonia l'importanza di rendere ragazze e donne libere di esprimersi, per relazioni sociali rispettose della dignità umana.

Italia Solidale sostiene con l'adozione a distanza gruppi di famiglie che avviano processi di cambiamento culturale nelle realtà in cui vivono: ciò è possibile con libere iniziative di lavoro e unendo le famiglie in comunità solidali, che a loro volta aiutano le persone in situazione di povertà. Quest'opera è sostenuta ogni anno da circa 20mila donatori, anche rodigini, e raggiunge 2 milioni di persone nel mondo grazie al collegamento tra i volontari laici di Italia Solidale e i volontari laici e missionari nel Sud del mondo attivi in 20 tra congregazioni e diocesi, in 101 collaborazioni in Africa, Sud America e India.

«Questa esperienza è un esempio di promozione dello sviluppo umano, culturale ed economico, raggiunto attraverso la valorizzazione e rigenerando le capacità delle persone e il senso di aiuto reciproco: è un esempio per promuovere relazioni solidali anche nelle nostre comunità», commenta l'assessore comunale al Welfare Mirella Zambello. Maggiori informazioni si trovano nel sito internet di Italia Solidale, oppure contattando il missionario Paolo Pizzolato, referente di Veneto e Friuli (340/3621003).

