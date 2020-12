LAVORO

ULTIMI GIORNI PER ISCRIVERSI

AI CORSI DI MARKETING ETICO

Ultimi giorni per iscriversi al corso di marketing etico promosso da Zico e Agenfor Veneto, per offrire un percorso di formazione professionale gratuito a disoccupati della regione. Il tema dell'etica nel marketing è una delle nuove frontiere per chi fa comunicazione e per chi gestisce un'impresa. Il corso è rivolto a disoccupati residenti in Veneto. Sono previste 40 ore di formazione a distanza, in dieci incontri con docenti e laboratori pratici con aziende del territorio. Il corso offrirà nozioni e competenze sui principali strumenti di marketing, i social network o altri strumenti di comunicazione e interazione on line, metodologie di marketing sostenibile, analisi dell'impatto del marketing sul consumatore e la società. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi ad Agenfor Veneto (0425/74643 - laura.nalin@agenfor.it) o a Zico (331/7878566 - info@zico.me)

INPS

PAGAMENTI INVALIDITÀ

ANCHE IN CONTANTI

L'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile presso la presidenza del Consiglio dei ministri, ha disposto che fino al termine dello stato di emergenza, è autorizzata la riscossione in contanti, allo sportello degli istituti di credito oppure delle Poste, dei pagamenti mensili superiori a mille euro delle prestazioni di invalidità civile sono corrisposte dall'Inps a chi ne ha diritto.

