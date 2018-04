LAVORO ROVIGO Sono circa 6.500 le adesioni a Garanzia giovani Veneto presentate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LAVOROROVIGO Sono circa 6.500 le adesioni a Garanzia giovani Veneto presentate nel corso del primo trimestre 2018, per un totale che ha superato le 113 mila adesioni. È quanto emerge dal report di monitoraggio di Veneto Lavoro e Regione, con dati aggiornati al 31 marzo. Nel 2018, il flusso di adesioni si è attestato al di sopra delle duemila al mese, in crescita rispetto al 2017. La maggior parte dei giovani risiede in Veneto, ha un'età compresa tra i 20 e i 24 anni e ha un diploma. PATTI E SERVIZII patti di servizio stipulati dalla rete...