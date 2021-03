LAVORO

ROVIGO «Noi cassieri dei supermercati, da marzo in prima linea, ma gli ultimi a essere vaccinati». Sabrina Malaman, dirigente del circolo di Rovigo di Fratelli d'Italia, interviene per difendere la categoria dei cassieri e banconieri di supermercati e negozi ai quali, per il momento, non spetta alcuna priorità in merito alla profilassi anti-Covid 19. «Sono 22 anni che lavoro nel mondo della grande distribuzione e mi sono sempre sentita orgogliosa del mio essere al servizio - spiega Malaman - siamo tanti a operare nel settore della grande distribuzione, ma oggi non penso solo a noi, ma a tutti coloro che lavorano nei supermercati. Penso alla disponibilità di chi c'è sempre per tutti, 7 giorni su 7, 363 giorni su 365 all'anno. Penso al momento buio attraversato lo scorso anno durante il lockdown di marzo, quando venire al supermercato era diventato l'unico modo per uscire di casa e per molte persone era quello di trovare un sorriso sotto quella mascherina. Ciò che mi stupisce è come nessuno si sia ricordato di noi per ciò che riguarda le varie priorità delle categorie per il piano vaccini da Covid-19».

IL RISCHIO

Malaman afferma che «mi stupisce che nessuno di chi sceglie chi inserire nelle priorità, non abbia pensato che al supermercato ci vengono tutti e tutti toccano tutto, spesso dimenticandosi di igienizzarsi le mani. Il nostro contatto con le persone è immediato, quotidiane spesso anche troppo ravvicinato. Nessuno di noi si vuole tirare indietro, continueremo a fare il nostro lavoro con lo stesso spirito di servizio che abbiamo messo in campo in tutti questi anni e maggiormente dallo scorso anno quando, per non far trovare gli scaffali vuoti, abbiamo fatto ore e ore di straordinari per non far sentire l'emergenza. Ora lanciamo il nostro appello che non può restare inascoltato: vogliamo essere inseriti nelle liste per le vaccinazioni, perché è un nostro diritto e un nostro importante dovere per tutelare la nostra salute e quella di tutti: mai un giorno saremo chiusi o non disponibili».

