LAVORO

ROVIGO Con la riduzione delle aliquote Irpef, i lavoratori dipendenti con un reddito lordo annuo pari o inferiore a 15mila euro, ossia il 26,5%, il guadagno mensile sarà pari a 0, per quelli fino a 28mila euro, che rappresentano il 53,6%, sarà di 11,56 euro, mentre per quelli con redditi fino ai 50mila euro, pari al 18,4% sarà di 36,39 euro in più al mese. Più o meno le stesse cifre anche per i pensionati. Non può bastare per smuovere l'economia, «come sempre si premiano i redditi medio-alti, sopra i 50mila euro, il guadagno sarà di quasi 50 euro al mese» afferma Pieralberto Colombo, segretario provinciale della Cgil che, insieme al pari grado della Uil Fabio Osti, spiegano i motivi che hanno indotto le due organizzazioni, orfane della Cisl, ad aderire allo sciopero generale di giovedì.

E su oltre 30mila dichiarazioni dei redditi compilate dai rispettivi Caaf in Polesine, il dato che emerge è che i lavoratori sotto i 15mila euro sono il 31,6% e ben il 53,4% è sotto i 28mila euro lordi l'anno.

PREOCCUPAZIONE

Cgil e Uil chiedono riforme strutturali che tengano conto dei reali problemi del Paese. «Dopo 7 anni dall'ultimo sciopero generale chiarisce Osti soprattutto in questo periodo, astenersi dal lavoro è un sacrificio, anche se per senso di responsabilità abbiamo deciso di escludere i settori di sanità, scuola e dell'igiene ambientale. I temi riguardano le false esternalizzazioni in cui le aziende vengono in Italia per incassare i benefici per poi delocalizzare altrove lasciando senza lavoro le nostre maestranze. Chiediamo inoltre di garantire un riconoscimento, in forma contributiva, a quelle persone, principalmente donne, che fanno assistenza a malati, disabili e anziani, di mettere mano al precariato per dare maggiore stabilità alle famiglie».

La protesta, che vedrà a Milano oltre 300 iscritti dal Polesine, verte anche su pensioni, reddito di cittadinanza senza strumenti di controllo ed evasione fiscale. Molti i nodi su cui Cgil e Uil vorrebbero discutere col Governo, che «promette azioni e politiche dei secondi tempi aggiunge Colombo -. Non possiamo più aspettare, ora si gioca il destino dei prossimi 10 anni e dobbiamo dare nuovi modelli di sviluppo. Sviluppo che deve partire dal mondo del lavoro, perché se è vero che il Pil è in crescita, questo balzo è strutturale dopo una crisi, ma bisogna fare qualcosa per il lavoro sempre più povero e precario». Nota poi di demerito al ministro allo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti che «non vuole toccare l'industria sul tema delle delocalizzazioni. In Polesine in tre anni abbiamo perso Ecolab, Socotherme Arkema non possono pagare il prezzo solo i lavoratori».

Federica Broglio

© RIPRODUZIONE RISERVATA



