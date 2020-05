LAVORO

PORTO TOLLE Sale il malcontento di commercianti, partite Iva e autonomi a Porto Tolle, ancora con molti dubbi sul proprio futuro. La situazione li sta mettendo in difficoltà e chiedono di poter lavorare di più, con qualche restrizione in meno.

ESERCIZI PUBBLICI

Il Big Bar di Ca' Tiepolo, attività storica, vede Rossella Tessarin chiede al Governo di «aprire tutti, nella maniera più normale possibile, mettendo a disposizione dei clienti i tavolini, rispettando tutte le normative che ci saranno, dalla sanificazione al resto. Abbiamo molto spazio, potremmo sfruttarlo nella maniera migliore possibile, facendo accomodare i clienti con le giuste distanze. In Veneto non abbiamo una crisi sanitaria tale da tener chiuso tutto, chiediamo a chi ci governa, alle nostre autorità, di darci una mano. Desideriamo far rivivere la comunità, il bar è una casa, abbiamo bisogno di contatto, non la freddezza di un caffè al volo. Vogliamo lavorare perché si inizia a far la fame». Annalisa Paisante, madre di Rossella, aggiunge che «lavoriamo da asporto, ovvio che sia un servizio lampo. Chiediamo di lavorare in sicurezza e tranquillità anche se il lavoro con questa situazione avrà una forte flessione, però vorremmo avere la possibilità di far sedere i clienti e provare a ritornare a una normalità, tra l'altro Porto Tolle ha avuto veramente pochi casi. Speriamo che il presidente Zaia ci dia qualche apertura almeno prima del 1. giugno o del 18 maggio. Il sindaco Roberto Pizzoli ci ha sempre supportato, non ci abbandona e lo vogliamo ringraziare».

Le Regioni non possono allentare le restrizioni, ma solo o irrigidirle. La speranza dei tanti commercianti, però, è che si riesca ad allentare il tutto in anticipo sul primo giugno, essendo Porto Tolle un comune a forte predisposizione turistica.

LA PESCA

Anche tra i pescatori le rimostranze non mancano. Cristina Finotti, che opera nel settore, sottlinea che «questa crisi non ci permette di vendere vongole, cozze e pesce poiché il comparto della ristorazione è bloccato. Colleghi e famiglie che non hanno ancora ricevuto i 600 euro. Abbiamo attraversato momenti difficili come la tempesta di novembre e altre, vogliamo essere tutti solidali perché se le cose continueranno in questa maniera, sarà dura per tutti». Un altro pescatore, Federico Finotti, chiude evidenziando che «il mio guadagno di aprile a vongole è 300 euro netti, in famiglia siamo quattro con due bambini piccoli, come altre famiglie. Non andrà tutto bene».

Luca Crepaldi

