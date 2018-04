«Lavoro nei festivi? In Polesine c'è la fila»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SHOPPING & FESTEROVIGO Con l'avvicinarsi del ponte del 25 Aprile tornano a far discutere le aperture domenicali di supermercati e centri commerciali. La maggior parte degli ipermercati in occasione della Festa della Liberazione resteranno infatti aperti tutto il giorno. Il 25 aprile dunque la classica scampagnata all'aria aperta per gli amanti dello shopping potrà essere sostituita con una spesa o una passeggiata all'interno dei supermercati. Una situazione, quello delle aperture domenicali e festive dei centri commerciali, che fa discutere...