LAVORO

ROVIGO «Dopo il 4 maggio in Polesine si rimetterà in moto oltre l'80% del sistema produttivo e sarà fondamentale il rispetto delle norme del nuovo protocollo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, così come aggiornato il 24 aprile, perché leggerezze o superficialità potrebbero farci fare un rimbalzo all'indietro dal punto di vista dei contagi e questo sarebbe terribile anche dal punto di vista economico».

A sottolinearlo è il segretario generale della Camera del lavoro di Rovigo, Pieralberto Colombo, che rimarca come, «fermo restando che la salute è un diritto non negoziabile, trovo appropriata la scelta della prudenza, perché questo momento sarà delicatissimo e fondamentale, perché farà da spartiacque fra il ripartire e il rimbalzare indietro, tornando a situazioni e numeri catastrofici». In un caso vuol dire riavvicinarsi alla normalità, nell'altro ripiombare nel baratro.

UN VIA PARZIALE

Un bivio con strade, però, che non sono già tracciate. La via indicata dal Governo non ha mancato di provocare un'ondata di polemiche, come è inevitabile a fronte di un clima di generalizzata esasperazione e di diffuse difficoltà di ogni tipo. Ieri è stato un giorno di grande confusione sotto il cielo, ma la situazione non è eccellente per alcuno. Si sono comunque già rimesse in moto le imprese strategiche per l'economia nazionale, mentre il 4 maggio riapriranno le imprese del manifatturiero, del tessile, la moda, la fabbricazione di auto, il comparto del vetro, la fabbricazione di mobili e tutto il mondo delle costruzioni, oltre .alle attività che hanno ricadute o sono legate al mondo dell'export. Solo a giugno, secondo gli annunci, potranno riaprire estetiste e parrucchieri, nonché bar e ristoranti che già ora, però, possono riprendere l'attività, anche se limitatamente all'asporto.

ASPETTI INTRECCIATI

«Anche per il Polesine - nota Colombo - si tratterà di riattivare in una settimana un'altra fetta consistente di aziende, con meno di un quinto che resteranno ancora ferme. E oltre al tema della sicurezza, con l'importante aspetto ribadito nel nuovo protocollo, che prevede la sospensione delle attività per chi non rispetti le regole previste per evitare i contagi a tutela della salute dei lavoratori, ci sono altri temi connessi a questa nuova fase con non vanno sottovalutati. Il primo è che in realtà fino a oggi si è prestata poca attenzione al mercato: ci sono aziende che pur potendo riaprire, non saranno in grado di farlo per mancanza di materie prime, così come ci saranno altre che non avranno uno sbocco commerciale per i propri prodotti. Ancora più rilevanti, poi gli aspetti legati ai trasporti, soprattutto in una realtà come quella polesana dove molti lavoratori sono pendolari che si devono spostare fuori provincia, con tutto quello che ne consegue. C'è poi un altro tema che al di là di quello che possa personalmente pensare sul tema epidemiologico ed economico, è fondamentale: quello della scuola. Sia per la funzione sociale ed educativa, sia per il rischio che la mancata riapertura si scarichi ancora una volta sull'occupazione femminile. Perché la proroga dei congedi straordinari e dei bonus babysitting non sono più sufficienti».

LA PESANTE LEZIONE

Secondo il segretario della Cgil polesana, «in questa situazione stanno emergendo tutte le carenze strutturali e i ritardi italiani: ci rendiamo davvero conto di quanto diciamo da tempo sull'importanza di una maggiore digitalizzazione, sull'impedire i tagli al pubblico, sull'investire sulla scuola e sulla sanità di qualità. Spero che questo serva di lezione e che anche per la crisi che dovremo affrontare si capisca che comprimere diritti e servizi non fa crescere il Paese. Da questo punto di vista, per esempio, è importante che il nuovo protocollo sulla sicurezza abbia esteso alle aziende appaltanti le responsabilità di quelle in subappalto, evitando che oltre che sul piano economico ci fossero lavoratori di serie A e lavoratori di serie B anche sul fronte del rischio contagio. Sempre nel nuovo protocollo, c'è un importante riconoscimento anche al nostro ruolo, con l'individuazione dei comitati territoriali, che ci danno la possibilità come organizzazioni sindacali di entrare nel merito anche nelle valutazioni delle realtà medio-piccole non sindacalizzate. In questa fase complicata, poi, bisogna rimarcare l'importanza del finanziamento degli ammortizzatori sociali e sulla necessità di accelerare i pagamenti, soprattutto per le casse integrazioni in deroga, perché la liquidità al momento è un aspetto importante».

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA