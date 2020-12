LAVORO E SICUREZZA

FORMAZIONE

CON ULSS E SPISAL

(E.Bar.) L'importanza della sicurezza sul luogo di lavoro si impara fin dai banchi di scuola. A questo scopo da alcuni anni opera in Polesine la Rete di scuole per la sicurezza che, in collaborazione con l'Ulss 5 e lo Spisal, nell'ambito delle funzioni di prevenzione e promozione della cultura della sicurezza negli ambienti di lavoro, promuove la partecipazione delle scuole a progetti didattico-formativi proprio in questo campo. Uno di questi progetti risale allo scorso marzo ed è il concorso bandito dall'Ulss 5, intitolato Formazione=Prevenzione=Salute, al quale la Rete delle scuole ha partecipato con il progetto Buone pratiche di sicurezza a scuola. Il progetto, rivolto a studenti di quarta superiore, prevedeva la realizzazione nel periodo ottobre-dicembre di quest'anno di cinque corsi per Addetto antincendio a cui hanno partecipato circa 70 studenti degli istituti liceo Paleocapa di Rovigo, Iis Viola-Marchesini di Rovigo e Iis Primo Levi di Badia, Iis De Amicis di Rovigo, e di quattro corsi per Addetto al primo soccorso, per un totale di circa 100 allievi degli istituti alberghiero Cipriani di Adria, liceo Celio Roccati di Rovigo, Iis Colombo di Adria e Iis De Amicis di Rovigo. Fra gli obiettivi, l'ampliamento delle conoscenze e delle capacità che mettono in grado di intervenire tempestivamente in caso di emergenza nel mondo del lavoro e della vita quotidiana. Agli studenti sarà fornita attestazione dell'avvenuta formazione, in modo da poter arricchire il curriculum delle competenze per il mondo del lavoro.

CONFCOMMERCIO

AGENTI E RAPPRESENTANTI

ANGELI DEL NATALE

(R.Mer.) Anziani in difficoltà e famiglie supportate dal Centro di Ascolto Caritas della Parrocchia rodigina di San Bartolomeo e dalla Comunità di Sant'Egidio sono i destinatari dei prodotti alimentari e dei beni di prima necessità raccolti dagli agenti di commercio aderenti alla Confcommercio Provinciale. «Diversamente dal passato quest'anno abbiamo voluto pubblicizzare questa iniziativa di solidarietà per dare un segnale a quelle categorie che, come gli agenti di commercio, sono stati pesantemente colpiti economicamente e professionalmente dalla pandemia spiega Francesco Tardivello, presidente della Federazione degli agenti di commercio polesani -. Anche in un momento difficile come l'attuale non dobbiamo dimenticare chi vive situazioni precarie e il pensiero di dare un piccolo aiuto ai più fragili renderà più sereno il Natale della nostra categoria. Le derrate alimentari e i beni di prima necessità sono stati consegnati ad Alessandra Barbini e a Marco Oggianu del progetto Conta su di Noi della Parrocchia di San Bartolomeo che stanno consegnando i prodotti ad anziani e famiglie in difficoltà e collaboreranno con la Comunità di Sant'Egidio nell'iniziativa Natale per tutti che si terrà il giorno di Natale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA