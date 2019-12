LAVORO DI GRUPPO

(N.Ast.) Si lavora tutti insieme in cerchio, con la guida di un facilitatore, e si mettono in scena delle vere e proprie rappresentazioni a partire da ciò che si vorrebbe migliorare, o risolvere: funziona così una serata di costellazioni familiari e sistemiche, strumento di scoperta e crescita personale che oggi a Rovigo metterà a disposizione, grazie alla facilitatrice Martina Galiazzo, l'associazione culturale Il Respiro della Quercia, dalle 19 in via Bellini 56. Per informazioni e iscrizioni, tel. 339.7763781 oppure 348.6104026.

(F.Cam.) Un furto che lascia basiti. Per impudenza e irriverenza. Perché avvenuto proprio in piazza, sul liston, in una delle casette di legno del mercatino di Natale, proprio quella di fronte a Palazzo Nodari, e perché ad essere colpita è stata l'associazione Fadesfa, che ha affittato quella casetta per sostenere i propri progetti per le scuole e i bambini. I ladri, che hanno atteso la fine del turno del servizio di vigilanza, dopo aver forzato la serratura della casetta, hanno frugato dappertutto dovendosi poi accontentare di una ventina di sfere solidali, che vengono vendute dalla Onlus per beneficenza. Poco se si guarda al valore economico in sè, tantissimo se si guarda al significato del gesto, compiuto da persone senza scrupoli. E senza alcun timore.

(F.Cam.) Un piccolo gesto in un angolo nascosto, ma che rappresenta un vero regalo alla collettività, in pieno spirito natalizio. E' il presepe all'aperto, che Vitaliano Motta, poliziotto in pensione, volontario alla mensa dei Cappuccini, ha realizzato lungo la pista ciclabile che congiunge il vecchio tratto di via Forlanini, quello dove un tempi c'era il passaggio a livello, con la pista ciclabile del sottopassaggio omonimo, si via Salvo D'Acquisto. Motta, che si occupa, sempre in modo volontario, di tenere curata la vegetazione spontanea in quel tratto di ciclabile ha deciso di allestire proprio in quella cornice naturale un presepe che ha subito raccolto il grande apprezzamento degli altri residenti nella zona e di quanti lo hanno scoperto passando di lì per caso.

