LAVORO

ROVIGO Il contraccolpo occupazionale dell'epidemia in Polesine è stato, per il momento, abbastanza limitato: secondo gli ultimi dati di Veneto Lavoro, aggiornati a settembre, sono solo 307 i posti di lavoro dipendente in meno rispetto al settembre 2019, mentre in Veneto nei primi 9 mesi del 2020 mancano all'appello 44.500 contratti. Tuttavia, come si sottolinea nella stessa analisi di Veneto Lavoro, «le misure assunte dal Governo, prima fra tutte il blocco dei licenziamenti e la parallela estensione della cassa integrazione a buona parte della platea di lavoratori dipendenti, costringono a una estrema cautela nel valutare gli andamenti del mercato del lavoro che ne sono fortemente condizionati».

L'ALLARME

In ogni caso, i contraccolpi futuri si preannunciano pesanti come non mai. È per questo che con una nota i segretari di Cgil, Cisl e Uil, Pieralberto Colombo, Samuel Scavazzin e Fabio Osti, lanciano un appello alla coesione: «La crescita esponenziale di contagi e ricoveri ripropone con forza il tema della salute anche nei luoghi di lavoro. Di fronte alla più grande crisi sanitaria della storia recente, che mette a repentaglio la vita stessa di molte persone, la salute deve rimanere il bene primario individuale e collettivo da tutelare, non negoziabile. Le misure entrate in vigore, come sta avvenendo in tutta Europa con decisioni ancora più restrittive, sono dolorose, ma purtroppo dettate da tale grave crisi sanitaria. Far finta di nulla sarebbe irresponsabile. Sono decisioni penalizzanti per un'importante parte delle attività economiche e, di conseguenza, anche per i lavoratori che vi sono impegnati. L'aspetto prioritario oggi, come già richiesto a tutti i livelli dalle organizzazioni sindacali, è che devono essere garantiti adeguati e soprattutto tempestivi ristori a quanti, lavoratori autonomi e dipendenti, che a causa delle restrizioni vedranno ridotto il proprio reddito. Il nemico è il virus e, come stiamo vendendo ovunque, senza risolvere l'emergenza sanitaria anche l'emergenza economica e sociale non solo non si risolverà, ma rischierà di peggiorare. Le polemiche e i distinguo tra Governo e Regioni che si susseguono sono sterili e non servono a superare la crisi attuale. La politica del bastian contrario per cui molte Regioni, Veneto compreso, hanno fatto a gara per dire e fare il contrario di quanto si decideva a livello governativo ha prodotto solo più confusione e danni. L'unica strada percorribile per uscire dall'emergenza è responsabilità e unità d'intenti, non polemiche per scaricare reciprocamente le responsabilità».

L'APPELLO

I tre segretari si rivolgono poi anche alle Associazioni datoriali: «Ci aspettiamo assumano un atteggiamento più collaborativo che ponga al centro il rilancio di lavoro e risorse umane. A Confindustria, in particolare, che anche a livello locale sembra negli ultimi mesi molto più impegnata a fare politica, chiediamo di gestire e risolvere insieme alcune problematiche: affrontare con spirito costruttivo la partita del rinnovo dei molti Contratti collettivi nazionali di lavoro scaduti e non di mettere invece in discussione gli aumenti salariali o addirittura l'esistenza stessa del Ccnl. Adeguati aumenti retributivi possono contribuire a una ripresa dei consumi interni, uno dei principali problemi da affrontare, che è interesse anche delle imprese. Chiediamo anche di non osteggiare, come invece fatto finora incomprensibilmente, la proposta delle organizzazioni sindacali, recepita di recente dal Governo, di ulteriore proroga degli ammortizzatori sociali Covid-19 accompagnata dalla indispensabile proroga del divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Dovesse arrivare un'ondata di licenziamenti sarebbe in questa fase a rischio la tenuta stessa del nostro sistema non solo economico ma anche sociale e non ce lo possiamo permettere».

Francesco Campi

