Lavori stradali, chi rompe aggiusta Il nuovo regolamento del Comune

LAVORI PUBBLICIROVIGO Mai più strade colabrodo a causa dei lavori per i sottoservizi. L'assessore ai Lavori Pubblici Antonio Saccardin nelle prossime settimane presenterà in Consiglio comunale un regolamento per la manutenzione delle opere pubbliche del Comune di Rovigo dopo gli interventi di manutenzione. «Avrei voluto presentare questo regolamento all'ultimo consiglio comunale, ma ho voluto ritirarlo per aggiornarlo con ulteriori dettagli ha spiegato l'assessore Saccardin Una delle norme riguarda la riparazione delle strade a seguito di...