ROVIGO Il secondo maxi intervento realizzato nel capoluogo grazie al bando dell'ex Governo Renzi riguarderà poi le strade della Commenda. A essere rimesse a nuovo saranno, in particolare, le vie Vincenzo Monti, Amos Bernini, Vittorio Frassinella, Francesco Malipiero, Fabio Filzi, viale Europa, piazza largo Palatucci e ancora le vie Giovanni Bonifacio e Antonio Riccoboni.

Il progetto prevede interventi di rifacimento totale dei pacchetti stradali, delle sedi pedonali, dei sottoservizi di rete fognaria per acque bianche, di linea a fibra ottica, di linea Enel, delle linee dell'illuminazione pubblica e di tutta la segnaletica stradale verticale e orizzontale. Il quartiere, insomma, dopo tanti anni di degrado si prepara a dire addio a buche e marciapiedi ormai inesistenti. L'importo di spesa totale netto previsto per questo intervento ammonta a poco meno di 2,5 milioni.

Per quanto riguarda poi l'accessibilità esterna dell'edificio dell'ex Maddalena, il progetto di rimodulazione che ha ottenuto il via libera dal Gruppo ministeriale di monitoraggio prevede una diversa articolazione di viabilità d'ingresso che ben si rapporta con la nuova sistemazione stradale di largo Palatucci, la rivisitazione dei percorsi pedonali che saranno realizzati in terre armate anziché in asfalti o betonelle di calcestruzzo, limitando l'uso di lapidei solo per il marciapiede perimetrale l'edificio stesso. Sara, inoltre, privilegiato, si legge nel progetto, il riutilizzo di gran parte delle cordonate in trachite dei Colli euganei che sono attualmente posizionate su tutto il reticolo infrastrutturale stradale, per ricostituire le cordonature di perimetrazione alle grandi aiuole dove sorgono specie arboree di pregio che costituiscono l'impianto antico dell'ex ospedale Maddalena.

La maxi riqualificazione della Commenda ovest è un intervento atteso da lungo tempo, gli ultimi lavori straordinari nel quartiere risalgono agli anni 80.

Lo sviluppo della Commenda trovò il suo slancio negli anni 60 con la costruzione della chiesa e l'ampliamento del quartiere a est. Pian piano, però, il quartiere ovest si è avvicinato, nel corso degli anni, a uno stato di profondo degrado, peggiorato con la dismissione dell'ex ospedale Maddalena e l'incuria nella quale è stata lasciata l'area. Gli interventi sulle strade della zona sono stari sempre più scarsi a causa della mancanza di risorse, con conseguenti continui lamentele dei residenti.

Anche le attività commerciali hanno iniziato ad abbandonare l'area adiacente all'ex ospedale, divenuta nel frattempo un vero e proprio buco nero della città, con continui episodi legati alla microcriminalità legati alle cattive frequentazioni della zona in abbandono.

Inevitabile il contraccolpo subìto dal settore immobiliare, con un sostanziale calo nel tempo del valore di appartamenti e abitazioni. La tanto attesa inversione di marcia, però, arriverà tra poco grazie alla realizzazione del grande progetto legato all'ex ospedale Maddalena: il quartiere a nord della città, dove si trovano anche i maggiori poli scolastici e i più importanti impianti sportivi del capoluogo, è pronto a rinascere diventando attrattivo per famiglie e imprese.

