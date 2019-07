CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LAVORI PUBBLICIROVIGO Vicolo Zanella passerà l'estate con il ghiaino al centro della carreggiata, e la relativa segnaletica da cantiere temporanea, posizionata in seguito agli scavi e ai lavori ai sottoservizi svolti da Enel. La via d'accesso secondario alla sede municipale di Rovigo resterà così per tre mesi. È il tempo necessario all'assestamento.CAVIDOTTI ENELDurante i lavori, da poco conclusi, per alcuni giorni era stato possibile entrare in municipio soltanto attraverso il portone principale in legno, che si affaccia su piazza...