CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LAVORI PUBBLICIROVIGO Oltre mezzo milione di euro per sistemare i tre serbatoi pensili della rete acquedottistica polesana situati a Boara Polesine, Adria e Porto Viro. I lavori di manutenzione sono partiti in questi giorni e riguardano, appunto, i grandi serbatoi situati in cima alle torri piezometriche, come spiega Acquevenete, la società che gestisce il servizio idrico integrato per 108 Comuni delle province di Padova, Rovigo, Vicenza, Verona, Venezia.I CANTIERINel dettaglio, le opere di progetto comprendono la rimozione delle parti...