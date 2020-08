LAVORI PUBBLICI

ROVIGO In piena attività i cantieri per rimettere a nuovo le strade cittadine. Si interromperanno solo per la paura ferragostana alla fine di questa settimana, ma dagli uffici di Palazzo Nodari l'ordine alle ditte incaricate è di fare tutto e di più perché sia percepito un cambiamento effettivo nella gestione della manutenzione stradale. Proseguono i lavori di sistemazione e messa in sicurezza dei marciapiedi di corso del Popolo, partiti nei giorni scorsi. Il tratto in questione è quello che va dallo sbocco in largo Salvo D'Acquisto fino all'incrocio con vicolo Crocco. Nel mentre, è stata completata la prima parte di asfaltature su viale della Pace, viale Tre Martiri e via Mazzini. Manca solo viale Porta Adige, che sarà sistemata dopo ferragosto, a partire dal 24 di questo mese, nel tratto fra la rotatoria con via Lina Merlin e il centro commerciali Alìper. Da tale data riprenderanno anche le asfaltature nei quartieri Commenda e San Pio X, in particolare in via Amendola. I tecnici del settore Lavori pubblici precisano che l'intervento su via Peschiera, non era programmato, ma vista la situazione di degrado, grazie al materiale avanzato da via Curtatone, hanno pensato di chiudere un po' di buche, con un primo passaggio. La via in questione, appena possibile, sarà oggetto di un apposito intervento.

MAXI-APPALTO

Lo scorso mese è stato poi approvato un accordo-quadro biennale da 1,2 milioni di euro per le asfaltature, per cui all'occorrenza si attingerà da questo tesoretto per far fare nel giro di qualche giorno i lavori necessari, senza più ricorrere a gare e all'avvio di iter burocratici infiniti per far partire i lavori. All'occorrenza, inoltre, basterà rifornire di denaro il capitolo in questione e gli interventi saranno sempre più rapidi e frequenti, senza perdere circa tre mesi in tempi tecnici per le gare di affidamento. A queste risorse, infine, si aggiungono altri 500 mila euro, messi già da parte nei giorni scorsi. L'Ufficio Lavori Pubblici, sta predisponendo il progetto con le indicazioni per le nuove asfaltature, che prenderanno il via a settembre. Poi arriveranno altri 500mila euro, derivanti dalle sanzioni inflitte dalla Polizia Locale, che per legge vanno usate solamente per lavori infrastrutturali, non per colmare altre voci di bilancio. Saranno soldi indirizzati a lavori straordinari, di massima urgenza e probabilmente verrà convocata una riunione della terza commissione consiliare per decidere su quali arterie intervenire, anche se gli uffici dei Lavori Pubblici hanno pronto da mesi un elenco di strade, catalogate per urgenza. Tra queste, ad esempio, ci sono via Gorizia, via Marconi e via Oberdan. Per tappare le buche, quindi per interventi minori e ordinari, si ricorrerà invece ad altri 172mila euro. Per la sistemazione della segnaletica (orizzontale e verticale) sono disponibili altri 77mila euro.

Alberto Lucchin

