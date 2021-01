LAVORI PUBBLICI

ROVIGO Con la fine del 2020, i Lavori pubblici sono riusciti a chiudere l'anno mandando avanti la quasi totalità dei progetti che erano sul tavolo dell'assessore Giuseppe Favaretto. A ridosso dello scoccare della mezzanotte del 31 dicembre, gli uffici hanno fatto partire l'affidamento della progettazione dell'ossario militare ai Caduti del camposanto cittadino (350mila euro dalla Regione, 150mila dalla Fondazione Cariparo e 50mila di risorse interne), predisponendo così la cantierizzazione di un'opera di cui si è parlato per decenni. Andando solo in parte a ritroso, nel 2014 con la giunta guidata da Bruno Piva si era tornati a discutere dell'importanza dell'intervento per un elemento storico e religioso della città che da anni versa in condizioni pessime. L'ottenimento del finanziamento è stato possibile solo nel 2017 con la giunta di Massimo Bergamin, grazie al predecessore di Favaretto, l'assessore Gianni Saccardin. Da lì in poi, però, se ne erano perse le tracce, ma adesso dovrebbe essere in discesa la strada, visto che l'affidamento della preparazione del progetto a un architetto esterno potrebbe velocizzare le cose.

CANTIERI APERTI

Altro tassello importante nel mosaico dei Lavori pubblici è l'ex liceo Celio. A fine gennaio è prevista la fine dei lavori di sistemazione interna dell'Innovation Lab. Sono state ritinteggiate le aule, sostituiti infissi e porte. L'unico aspetto che trova un ostacolo nella burocrazia, è l'impalcatura esterna posizionata almeno dieci anni fa sulla facciata per arginare il problema della palladiana a rischio caduta. Lì sono in corso i dialoghi con la Soprintendenza di Verona per riuscire a intervenire, concludere l'opera e inaugurarla, probabilmente a inizio primavera. L'intero edificio ospiterà la palestra digitale e le aule del nuovo corso di laurea in Ingegneria idraulica dell'università di Padova.

Sono in via di conclusione anche i lavori dello Iat di Rovigo, sotto i portici del Comune (ci sono voluti 18 mesi a causa dell'incendio che ha colpito anche gli uffici comunali con 12mila euro di danni), mentre i lavori della rotatoria per Buso e Sarzano che riprenderanno dall'inizio della prossima settimana.

VIABILITÀ

Finanziato nel 2017 dalla Regione, il rondò che risolverà un incrocio pericoloso sulla Sr45 per Adria, ha trovato numerosi ostacoli in questi anni. La fine dell'attesa per l'avvio del cantiere è terminata in autunno, con l'esecuzione da parte di Ascopiave e Acquevenete dello spostamento delle condotte di gas e acqua. Adesso non c'è più alcun problema e la ditta incaricata avrà tempo sino in estate per terminare l'opera. Nota finale, per quanto riguarda le asfaltature, per le quali in estate gli uffici di Favaretto e della Ragioneria assicurano di avere speso più in due mesi che nei precedenti quattro anni: per vedere strade rimesse a nuovo bisognerò attendere la primavera inoltrata. La colpa, questa volta, è del maltempo, i ritardi non c'entrano.

Alberto Lucchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA