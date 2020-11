LAVORI PUBBLICI

ROVIGO Asfaltature, sistemazione marciapiedi, strade e verde. Sono tra i principali interventi che, grazie all'ascolto di associazioni e cittadini, sono stati realizzati in circa un anno di attività nelle frazioni. «Tante le segnalazioni ricevute e le problematiche da risolvere - spiega l'assessore Erica Alberghini - alle quali è stata data risposta grazie ad un lavoro di ascolto delle associazioni, di incontro dei comitati, di sopralluoghi». «In particolare - continua l'assessore alle frazioni -, sono stati fatti numerosi incontri con le rappresentanze territoriali e sopralluoghi per verificare di persona le situazioni critiche di strade, marciapiedi, viabilità e incuria. Tra questi, a Boara Polesine, anche alla presenza delle consigliere Micaela Raise e Giorgia Businaro, sono stati effettuati diversi sopralluoghi, a seguito dei quali è stato realizzato dai Lavori Pubblici un intervento significativo sulla viabilità e sulla segnaletica del centro della frazione, che da anni attendeva una sua messa in sicurezza».

I NODI DEL TRAFFICO

Sono stati fatti vari incontri con i comitati di Mardimago, diversi promossi dalla consigliera Raise, durante i quali hanno partecipato il sindaco Gaffeo e altri assessori. L'Amministrazione ha dato il via a lavori di asfaltatura delle strade con diversi interventi, che stanno risolvendo vari disagi per gli abitanti, mettendo in sicurezza alcune strade, attutendo le vibrazioni causate dal traffico (via dei Mille, via Custoza) e realizzando marciapiedi essenziali per la messa in sicurezza dei pedoni. A Grignano poi, elenca il Comune, è stata sistemata la pesa pubblica, dopo anni che era chiusa, pur essendo un servizio molto richiesto. E' stata anche asfaltata la strada principale e sono stati fatti lavori al campo sportivo. Non sarà possibile però risolvere interamente i problemi di parcheggio davanti alle scuole, perché il flusso di famiglie e studenti alle 8 del mattino è notevole. «Però - spiega la Alberghini - si è provveduto a far asfaltare l'area a fianco della scuola, laterale alla palestra, che è diventata parcheggio asfaltato e segnalato, grazie al bell'intervento dell'ingegner Molica che ha aumentato di 6 posti il parcheggio mattutino, contribuendo a diminuire in parte il traffico di auto davanti alle scuole».

Verrà a breve anche realizzata l'area parco giochi del quartiere Città Giardino, richiesta all'assessore Alberghini da alcuni abitanti della zona, anche come punto di ritrovo per le famiglie. L'intervento verrà realizzato da Asm nell'ambito degli interventi programmati con l'azienda sui parchi, sempre in coordinamento con l'assessore Favaretto.

Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA