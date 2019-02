LAVORI PUBBLICI ROVIGO Al va da questa settimana i lavori per la realizzazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LAVORI PUBBLICIROVIGO Al va da questa settimana i lavori per la realizzazione di un ufficio di accoglienza turistica all'interno dell'ex libreria Pavanello. Un'opera fortemente voluta dall'ex assessore al Turismo di Palazzo Nodari Luigi Paulon, mirata ad eliminare uno spazio vuoto da almeno sei anni proprio sotto la sede municipale di piazza Vittorio Emanuele II e a offrire un servizio che in città non è stato più svolto dalla Provincia, svuotata anche di questa competenza dopo la riforma Delrio. In passato erano presenti due centri di...