Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'AMMINISTRAZIONEROVIGO «Il museo dei Grandi fiumi è stato doppiamente penalizzato dall'emergenza Covid. In primo luogo perché è mancata l'accessibilità ai siti culturali in generale, cui si è aggiunta la totale assenza della fruizione turistica. Poi perché sono venute meno le visite delle scolaresche e tutte le attività collegate, come laboratori e percorsi mirati con i docenti. Le presenze hanno subito un drastico calo e in alcuni...