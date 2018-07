Lavori in via Pertini contro le infiltrazioni al sottopasso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

OPERE PUBBLICHEROVIGO Importanti lavori pubblici interesseranno, domani e martedì, due zone del capoluogo, negli ultimi mesi finite al centro di aspre critiche da parte dei residenti, a causa dei disagi creati. Ad annunciarlo è l'assessore Gianni Saccardin. «Lunedì inizieranno i lavori sul sottopasso di via Pertini, per fermare la perdita d'acqua che filtra dai giunti verticali, creando pericolo per automobilisti e motociclisti - spiega il responsabile dei Lavori pubblici - l'intervento durerà per due giorni. Il sottopasso resterà...