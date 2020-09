Sono partiti gli interventi della Provincia per le scuole superiori. Sono stati riqualificati gli immobili, adeguati al rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria anti-Covid, che impongono nuove regole sul distanziamento, sull'areazione dei locali e sulle norme igieniche. Ad Adria sono stati installati termoconvettori in grado di annientare batteri e virus. Gli interventi sono stati finanziati dal ministero della Pubblica Istruzione per l'incremento dell'edilizia scolastica e per la sostituzione parziale dei serramenti all'Ipsia Marchesini di Rovigo, per un ammontare di circa 40mila euro: i lavori saranno conclusi entro il 15 ottobre. Sono inoltre stati concessi 500mila euro per adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19. La finalità è di realizzare interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi degli ambienti scolastici, oltre a quelli delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico censiti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.

FONDI MINISTERIALI

Questi fondi hanno consentito due importanti interventi presso gli istituti secondari di Adria. Il primo riguarda la sostituzione dei termoconvettori del Polo scolastico di via Aldo Moro con dei nuovi macchinari dotati di lampade UV-C ad effetto fotocatalitico battericida e virucida. Questi hanno la capacità di modificare il Dna o l'Rna dei microorganismi, impedendo loro di riprodursi e, quindi, di essere dannosi. I dispositivi garantiranno una sanificazione dell'aria emessa. Il secondo riguarda i lavori di sostituzione parziale dei serramenti esterni dell'Itg Maddalena di Adria. Si tratta della fornitura e posa in opera dei nuovi serramenti dotati di vetri con caratteristiche ben precise in termini di sicurezza e con modalità di apertura e di trasmissione termica conformi alle normative tecniche vigenti, oltre che a favorire il rispetto delle recenti disposizioni in materia di distanziamento.

Alberto Lucchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA