AUTOSTRADA

OCCHIOBELLO Lavori in corso sulla A13 Bologna-Padova, con conseguenti chiusure di svincoli e aree di servizio, tutto in orari notturni, quando minore è il transito, per ridurre al minimo i disagi. La notte appena trascorsa è toccato allo svincolo di Terme Euganee, dalle 22 di stasera alle 6 di domani mattina sarà chiusa la stazione di Ferrara nord in entrata verso Padova e in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa, Autostrade per l'Italia consiglia di utilizzare la stazione di Occhiobello e Ferrara sud.

Nella stessa notte, sempre con orario 21-6, verrà chiusa anche l'area di servizio Po est, nel tratto tra Ferrara nord e Occhiobello, in direzione Padova. I lavori di rifacimento dell'asfalto sulla A13 si sposteranno poi nel tratto polesano: dalle 22 di domani sera, fino alle 6 di giovedì, sarà chiusa l'uscita di Rovigo sud-Villamarzana, in entrata per chi viaggia verso Padova. In alternativa, consiglia sempre Autostrade per l'Italia, si potrà entrare alla stazione di Rovigo.

I LAVORI

Oltre allo svincolo di Villamarzana, sempre con lo stesso orario, sarà chiusa anche l'area di servizio Adige est, nel tratto tra Rovigo sud-Villamarzana e Rovigo, sempre in direzione Padova. I relativi avvisi saranno ripetuti anche attraverso i consueti canali informativi, come i tg di Sky e La7, l'app My Way, il sito autostrade.it, sulle frequenze di di RTL 102.5 e di Isoradio 103.3, oltre ai pannelli luminosi. L'invito è di prestare la massima attenzione quando si incontrano cantieri in autostrada, per l'incolumità propria e di chi sta lavorando.

F.Cam.

