Lavori alla rete del gas, disagi in via Amendola

LAVORI PUBBLICI

ROVIGO Proseguiranno ancora per qualche giorno i disagi lungo le strade cittadine interessate dai lavori alla rete del gas. A partire da lunedì, la viabilità ha infatti subito variazioni, in particolare in via Amendola. Le auto provenienti da Lendinara in entrata in città, all'altezza della rotatoria, devono infatti svoltare su via Lina Merlin, direzione viale Porta Adige. Oggi e domani ad essere chiuso al traffico sarà però anche via Marco Polo, nel tratto di via Amendola, via Catalani e via Colombo. La Polizia locale fa sapere che i disagi, nella zona interessata dai lavori alla rete del gas, anche nella zona di San Pio, perdureranno fino a domani. Nel weekend, in via Amendola, verrà dunque ripristinata la viabilità ordinaria.

IN CENTRO

Sempre domani, partiranno anche i lavori in via All'Ara (foto a fianco), questa volta però diretti al ripristino da parte del Comune delle caditoie, che dureranno fino a domenica. La strada sarà dunque, per tutto il weekend, chiusa al traffico. L'ingresso e l'uscita da piazzale D'Annunzio saranno comunque garantiti tramite senso unico alternato in via Fraccon. E' partito, invece, ieri il taglio, lungo il Corso, dei 13 alberi colpevoli di avere rovinato il marciapiede rendendolo, a tratti, inagibile. Il Comune, in seguito al parere tecnico del funzionario della Forestale Enrico Piva, incaricato di verificare le condizioni fisiologiche, statiche e le prospettive di vita delle alberature, ha infatti affidato l'incarico della rimozione delle piante in questione alla ditta Florovivaismo di San Bellino, che sta procedendo al taglio dei frassini dal civico 272 al numero civico 290, ossia circa dalla scuola De Amicis fino all'attività Ottorino Gomme. Dalle verifiche effettuate dagli esperti è infatti emersa l'opportunità di rimuovere i vecchi frassini e di sostituirli con altri alberi di specie più adatta agli spazi disponibili. Una volta realizzate le apposite aiuole contenitrici, 6 Quercus Robur Fastigiata e 7 Lagerstroemia saranno rispettivamente piantati nell'aiuola centrale di Corso del Popolo e all'interno delle sedi pedonali che fronteggiano i numeri civici da 272 a 290. Il taglio delle piante lungo il Corso, che sta creando qualche rallentamento alla circolazione, dovrebbe terminare entro domani. Successivamente partiranno anche i lavori di rifacimento e messa in sicurezza di circa 600 metri di marciapiedi del Corso, per i quali l'Amministrazione ha di recente stanziato 208 mila euro.

R.Mer.

