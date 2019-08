Lavori alla primaria: si trasloca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORTO TOLLEIl sindaco Roberto Pizzoli invita giovedì alle 18 i genitori degli alunni frequentanti la scuola primaria di Ca' Tiepolo ad una riunione nella Sala della musica per illustrare il progetto Sistemazione della scuola primaria e collocazione delle aule per l'inizio dell'anno scolastico. Un incontro resosi necessario in quanto è slittato l'inizio dei lavori relativi alla manutenzione straordinaria della Brunetti. Un progetto del valore di 230mila euro, di cui 100mila euro provenienti da un contributo regionale Gal Avepa mentre la cifra...