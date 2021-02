PAPOZZE

Rubinetti a secco nella prima parte della giornata, domani, nel comprensorio comunale di Papozze. A esclusione della frazione di Panarella, per la quale non sono previsti disservizi di sorta, l'erogazione dell'acqua potrà subire sospensioni dalle 8.30 fino alle 15 circa, a causa dei lavori necessari per l'esecuzione di un intervento tecnico mirato all'inserimento di nuove condotte nella rete di distribuzione di Acquevenete. Ne dà preannuncio agli utenti l'azienda idrica al fine di ridurre i disagi, inevitabili in questi casi. In caso di maltempo e dell'impossibilità di eseguire i lavori, l'intervento potrà essere rinviato alla prima giornata utile successiva. Alla ripresa dell'erogazione si consiglia di lasciar scorrere l'acqua per qualche minuto prima di utilizzarla al fine di eliminare le impurità. Informazioni ulteriori sui lavori in corso da parte di Acquevenete e sulle eventuali sospensioni dell'erogazione sono sempre segnalate sul sito della società idrica. Inoltre, gli utenti che hanno scaricato l'app Acquevenete sul proprio smartphone potranno ricevere una notifica in tempo reale relativa alle sospensioni dell'erogazione nel proprio comune di residenza.

