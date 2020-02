ACQUEDOTTO

ROVIGO Interruzioni del servizio idrico domenica in diversi comuni polesani. Acquevenete procederà a un intervento di sostituzione straordinaria di un tratto della principale condotta adduttrice del comprensorio servito dalla centrale di potabilizzazione di Boara. Ciò potrà comportare dei cali di pressione, dalle 7 alle 20, nelle zone di Bosaro, Ceregnano, Costa, Pontecchio, Rovigo, San Martino di Venezze, Villadose, Villamarzana. «L'erogazione di acqua non verrà interrotta, tuttavia per i piani più alti degli edifici e per i territori più distanti dal potabilizzatore di Boara la diminuzione di pressione potrebbe essere avvertita maggiormente e causare temporanea mancanza di erogazione di acqua dai rubinetti - annuncia Acquevenete - Non è purtroppo possibile pianificare l'esecuzione di questo intervento in orario notturno, per non pregiudicare la sicurezza degli operatori, stanti la tipologia e le condizioni ambientali dell'intervento». Alla ripresa della regolare erogazione saranno effettuati lavaggi sulle condotte, ma si potranno comunque verificare locali e temporanei casi di torbidità: si consiglia di lasciar scorrere l'acqua per alcuni minuti prima di utilizzarla.

