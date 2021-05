Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(G.Fra.) Erogazione dell'acqua potabile sospesa oggi dalle 8.30 alle 14 a Valliera, Baricetta, Ca'Emo e in località Cavedon e Cicese per permettere ad Acque Venete di portare a compimento un intervento programmato di manutenzione sulla rete idrica. In caso di maltempo l'operazione potrà essere rinviata alla prima giornata utile. Alla ripresa dell'erogazione, l'azienda consiglia di lasciar scorrere l'acqua per qualche minuto dai rubinetti...