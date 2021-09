Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ADRIASalvaguardare l'occupazione e non disperdere le competenze. Questo il risultato del percorso di politica attiva, nato dalla collaborazione tra pubblico e privato, che ha visti coinvolti una decina di lavoratori Socotherm ricollocati in Profine Italia di Bosaro, azienda leader nella produzione di profili in pvc per porte e finestre. Al termine dell'iter di riqualificazione, otto lavoratori sono entrati a tempo indeterminato in Profine. Il...