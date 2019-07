Lavoratori precettati, lo sciopero è un flop

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ADRIALavoratori del Centro Servizi Anziani in piazza ieri a protestare contro l'attuale gestione della casa di riposo di riviera Sant'Andrea e contro la presidente Sandra Passadore e il direttore Mauro Badiale. Per la quinta volta in due anni e mezzo le maestranze del Csa hanno incrociato le braccia.L'adesione allo sciopero pero è stata praticamente nulla. Secondo Cgil, Cisl e Uil, rappresentati da Davide Benazzo, Francesco Malin e Mariella Rossin la mancanza di manifestanti sarebbe da ascrivere alla precettazione del personale.Praticamente...