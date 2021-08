Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LAVOROROVIGO Nuovo giro di vite sul caporalato: sono stati trovati 17 lavoratori in nero. L'Ispettorato del lavoro di Rovigo, nell'ambito del progetto Alt Caporalato!, ha coordinato una task force in partnership con l'Oim (Organizzazione internazionale per le migrazioni) Italia, che ha interessato per tre settimane l'agricoltura polesana. I controlli sono stati concentrati sia in aperta campagna, sia negli stabilimenti produttivi dove vengono...