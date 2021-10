Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(F. Cam.) Il latte materno è il miglior nutrimento per i neonati, per la sua completezza e per la sua capacità di proteggerlo da molte malattie e infezioni e l'allattamento al seno favorisce anche il corretto sviluppo della bocca del piccolo, scongiurando il rischio di infezioni, oltre a rappresentare la prosecuzione fisiologica del rapporto mamma-figlio creatosi durante la gravidanza. Per ricordarne l'importanza, anche quest'anno, questa...