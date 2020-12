SETTORE IN CRISI

ROVIGO Gli effetti della pandemia si ripercuotono anche sul settore lattiero-caseario. Con le forti restrizioni ai ristoranti che in molte regioni sono del tutto fermi, la domanda di latte e latticini sta subendo una contrazione e il settore è entrato in una crisi tra le più nere.

«Il settore lattiero-caseario in Polesine è in forte crisi - è l'allarme viene lanciato da Cia Rovigo, preoccupata per una flessione del comparto che sembra senza fine -. Il prezzo di vendita del latte da parte dei produttori è ancora al di sotto della soglia limite di 0,39 centesimi al litro che permettono un seppur risicatissimo margine di guadagno. Meno di così significa lavorare in perdita. Oggi un litro di latte viene pagato all'allevatore, in media, 0,38 centesimi al litro».

LAVORO IN PERDITA

Inoltre, come sottolinea il presidente di Cia Rovigo, Giordano Aglio, le prospettive da qui alle prossime settimane non sono affatto buone: «Il prezzo è destinato a diminuire, dato che è incerta la tenuta del canale Horeca, ovvero il macro settore relativo all'ospitalità e alla ristorazione. Viviamo in uno stato di grande precarietà, siamo in grosse difficoltà economiche».

Aglio chiarisce che «in questo particolare contesto storico, con tutte le criticità riconducibili all'emergenza sanitaria tuttora in atto, non siamo in grado di strappare nessun prezzo. Al contrario, dobbiamo subire delle decisioni che ci vengono calate dall'alto, rispetto alle quali non disponiamo di alcun potere contrattuale». In pratica, chiarisce Cia Rovigo, «o gli allevatori accettano quei prezzi al massimo ribasso, o vengono tagliati fuori dal mercato».

PRODUZIONI IN CALO

Gli ultimi dati, diramati da Veneto Agricoltura, sono per nulla rassicuranti. Nel 2019 gli allevamenti della provincia hanno prodotto, complessivamente, 23.179 tonnellate di latte, registrando un calo del 3,5% rispetto al 2018. «I produttori di latte stanno attraversando una congiuntura difficilissima - spiega la Cia - anche a motivo della seconda ondata. Il colpo del definitivo ko alla filiera potrebbe venire inferto dal contratto siglato alcune settimane fa da Italatte del gruppo Lactalis in Lombardia: il prezzo viene fissato inderogabilmente a 0,35 centesimi al litro. A destare una profonda preoccupazione è la clausola secondo la quale l'allevatore, per vedersi corrisposto nel 2021 questo prezzo di base, sarà tenuto a conferire mensilmente a Lactalis lo stesso quantitativo di latte del 2020. Nel caso di eccedenze nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, novembre e dicembre, il prezzo verrà decurtato di 0,06 centesimi al litro. Ciò evidenzia la debolezza del sistema latte italiano precisa Aglio - anche quando si parla di prodotti a denominazione d'origine. Oltre a una generale mancanza di potere contrattuale da parte degli allevatori». Nonostante una lieve ripresa delle quotazioni nei mesi scorsi, la categoria ritiene inaccettabili le attuali proposte contrattuali.

Roberta Paulon

