L'INIZIATIVA

TRECENTA Un pasto caldo agli anziani e una parola di conforto alle colonne del paese, nel giorno di Pasqua. Il sindaco di Trecenta Antonio Laruccia e il vigile urbano Antonio Balbo, sono stati protagonisti di un bel gesto di solidarietà e anche nella domenica pasquale, hanno portato il pranzo agli anziani soli che vivono a Trecenta.

L'IMPEGNO

«Il paese sta affrontando l'emergenza Coronavirus con grande senso di responsabilità - afferma Laruccia - la consegna dei pasti a domicilio rientra nelle iniziative promosse assieme ai volontari della Protezione civile, io faccio parte di quel gruppo e tutte le domeniche è il mio turno. L'ho fatto per spirito di servizio, l'ho fatto per la mia gente e per supportare i nostri anziani, che hanno apprezzato il gesto. Sono quattro le famiglie in difficoltà, non abbandoniamo nessuno e siamo disponibili tutta la settimana. È una logica di amministrare, di mostrare vicinanza al sociale».

REGOLE OSSERVATE

Il sindaco elogia la comunità: «L'attività di controllo è sistematica con Polizia municipale e Carabinieri della locale stazione di Trecenta, e c'è un rispetto assoluto delle regole. Il tradizionale mercato settimanale continua a svolgersi, con un piano predisposto in entrata e in uscita. Non era giusto togliere attività essenziali, quindi il mercato si è sempre tenuto ogni lunedì dalle 8 alle 12.30, ma l'afflusso è sempre stato regolato».

GIOVANI RESPONSABILI

Il virus ha obbligato il paese a modificare le proprie abitudini. «Le persone stanno vivendo questo periodo con tristezza e delusione - aggiunge il sindaco - specialmente giovani e ragazzi che sono costretti a rimanere chiusi in casa, nonostante le temperature favorevoli di questi giorni».

RINGRAZIAMENTO

Il Covid 19 ha almeno rafforzato il gioco di squadra a Trecenta. «I vigili urbani e la Protezione civile stanno facendo un grandissimo lavoro. I volontari sono impegnati nella consegna quotidiana di pasti e farmaci alle persone in difficoltà», queste le parole conclusive del primo cittadino Antonio Laruccia.

Alessandro Garbo

