LA DONAZIONE

FIESSO UMBERTIANO In un periodo drammatico per la sanità, anche in Polesine, una donazione può salvare delle vite e aiutare i medici nella complicata missione di tutti i giorni. Nuova dimostrazione di solidarietà da parte di un'importante azienda di Fiesso Umbertiano, che ha deciso di scendere in campo e sostenere l'Ulss 5 per combattere la pandemia Coronavirus.

VIDEO ENDOSCOPIO

Lareter Spa ha deciso di donare un Video endoscopio per intubazione C-Mac Vs della Karl Storz Gmbh, azienda tedesca specializzata nella realizzazione di endoscopi e attrezzature chirurgiche, all'Ulss 5 di Rovigo, attualmente impegnata nella lotta al contrasto del Covid 19. Il video endoscopio per intubazione è particolarmente idoneo per la gestione delle intubazioni difficili. Questo strumento aiuterà i medici dell'azienda sanitaria polesana nella gestione dei pazienti ricoverati per Coronavirus, garantendo alle persone un flusso continuo di ossigeno.

DONAZIONE CONCORDATA

Prima di effettuare la donazione, Lareter si è consultata con i vertici Ulss 5, per l'aiuto nella selezione dei macchinari idonei ad affrontare questa emergenza. Lo stabilimento di Fiesso Umbertiano, pertanto, vuole ringraziare il direttore generale Antonio Compostella, il direttore sanitario Edgardo Contato e il primario della Rianimazione dottor Giuseppe Gagliardi. L'amministratore delegato Francesca Libanori spiega cosa ha spinto l'azienda al bel gesto di solidarietà: «In una fase così delicata che sta mettendo l'Italia, il Veneto e il Polesine a dura prova, dal punto di vista economico, ma soprattutto sanitario, non potevamo non fare la nostra parte, così la proprietà si è mostrata disponibile a dedicare una somma per dare un piccolo contributo allo sforzo che le strutture sanitarie stanno facendo per affrontare l'emergenza Covid 19. Abbiamo così deciso di acquistare e donare un'attrezzatura di video monitoraggio degli impianti di ventilazione da utilizzare nella terapia intensiva dell'ospedale di Rovigo».

SODDISFAZIONE

L'attrezzatura tedesca è già stata consegnata all'Ulss 5 nei giorni scorsi e il dg Antonio Compostella ha applaudito lo stabilimento fiessese per la sensibilità dimostrata. Il Video endoscopio per intubazione aiuterà i medici a gestire le situazioni più difficili, uno strumento di vitale importanza in queste settimane di lotta al virus. Lareter Spa è una storica azienda del Polesine specializzata nella produzione di tubi e raccordi in Pvc e Pe, destinati al trasporto e al convogliamento dell'acqua, di liquidi industriali e di acque reflue. Con un fatturato in crescita costante, l'azienda nel 2018 ha consolidato la sua presenza portando a Fiesso Umbertiano la controllata Fimap, originaria della provincia di Mantova. I suoi 70 dipendenti sono quasi tutti originari della provincia di Rovigo e molti hanno iniziato in Lareter la loro carriera professionale. Francesca Libanori aggiunge: »Sono originaria di Castelmassa, dopo una breve esperienza milanese, sono entrata in Lareter nel lontano 1979 e sono ancora qua». Presente da oltre 50 anni in Polesine, l'azienda Lareter si trova in via Occhiobello, nel comune di Fiesso Umbertiano. Proprio l'amministrazione comunale di Fiesso, nel marzo 2019, per celebrare la Festa della donna, ha voluto rendere omaggio alle donne imprenditrici del territorio che guidano le attività. Nel corso di una cerimonia, quindi, una delegazione della Commissione pari opportunità aveva premiato Francesca Libanori, amministratore delegato di Lareter.

Alessandro Garbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA