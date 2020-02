Lala Lubelska, testimone sopravvissuta all'Olocausto, secondo l'amministrazione Barbierato, era una martire delle foibe. «Premesso che nessuno deve nulla a mia nonna - sottolinea la nipote di Lubelska, Rachele Cigogna - in consiglio comunale, ad Adria, si è votato contro la proposta di Giorgia Furlanetto perché si pensava che mia nonna fosse una martire delle foibe. Lo apprendo dalla registrazione del consiglio in cui il presidente Francesco Bisco dice che la Lubelska merita comunque attenzione perché le foibe non vanno dimenticate. Una registrazione spassosissima perché in quella dichiarazione di voto c'è tutto. La quintessenza dell'approssimazione, del non sapere di cosa si stia parlando e del voto contrario perché la proposta proviene da una fazione diversa dalla mia, del pensiero unico, della prevaricazione , della boria di essere dalla parte del giusto. Sempre». Cicogna aggiunge: «Ai sopravvissuti a certe tragedie non interessa essere bandiera di alcuno, interessa che non si ripetano. Se nel 1947 mia nonna è riuscita ad ospitare una mamma tedesca in cerca di suo figlio disperso, forse può farcela anche la giunta di Adria a leggersi un emendamento, prima di votare contro, cosi a caso, perché proposto dalla scomoda opposizione».

