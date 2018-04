Ladro croato con una sfilza di reati anche in provincia di Rovigo e una condanna a 9 anni e mezzo da scontare arrestato in Slovenia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il topo d'appartamenti è finito in trappola. Ma la caccia non è stata semplice perché si nascondeva oltreconfine, in Slovenia. Il ladro seriale, specializzato proprio nei furti in casa, il 28enne croato Mikele Vedris, ma con una sfilza di oltre una trentina nomi falsi. Imperversava da un capo all'altro d'Italia da oltre una decina d'anni. E aveva colpito anche a Rovigo. La lunga serie dei reati che gli vengono attribuiti ha avuto inizio quando ancora era minorenne. Già pluri pregiudicato, era ricercato dai carabinieri di Udine per una...