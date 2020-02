LADRI IN CHIESA

ROVIGO Una domenica rovinata da alcuni miserabili che hanno portato via una cassetta di primule. E' successo a Rovigo, in concomitanza della 42esima Giornata nazionale del Centro di Aiuto alla Vita. All'uscita di tutte le chiese di Rovigo e dintorni erano presenti numerose operatrici del Centro, con banchetti di primule, il simbolo della vita che rinasce dopo il lungo letargo invernale. Mentre alcune volontarie si trovavano all'interno del Duomo, in attesa che terminasse la messa, alcune persone prive di scrupoli hanno rubato una cassettina di fiori. Il valore economico è esiguo, ma è un gesto che fa male soprattutto ai componenti dell'associazione.

PIANTINE IN VENDITA

Le piantine sono state vendute domenica nelle chiese del capoluogo di provincia e delle frazioni, con offerta libera da destinare ai progetti del gruppo. Moltissimi rodigini hanno risposto in maniera positiva alla manifestazione: è bastata una semplice donazione per aiutare mamme e bambini in difficoltà nel territorio della provincia di Rovigo. Le volontarie hanno lasciato incustodito il banchetto per un breve periodo, per assistere alla messa in chiesa. Terminata la funzione religiosa, ecco l'amara scoperta: all'appello mancava una cassettina contenente quindici primule. Un gesto meschino, che amareggia sia le volontarie che il presidente.

L'AMAREZZA

L'associazione, con una breve nota sui social network, ha espresso grande disappunto per l'increscioso episodio. In ogni caso, sono state spese parole di ringraziamento per i protagonisti dell'iniziativa benefica: «Ringrazio tutte le persone che hanno visitato i nostri banchetti e chi, pur non essendo un operatore del Centro Aiuto alla Vita, ha dato la propria disponibilità a darci una mano. Un grande ringraziamento va a tutti i parroci che, mettendo a disposizione le chiese, ci sostengono ogni anno nella Giornata per la vita» scrive l'associazione sui social.

L'ASSOCIAZIONE

Il Centro Aiuto alla vita di Rovigo si è costituito in Polesine nel lontano 1980 con lo scopo di prevenire il ricorso all'aborto ed è al servizio della donna e della coppia che si trova di fronte ad una maternità difficile. Scopo primario è cercare di aiutare la donna o la coppia a superare quelle difficoltà di carattere psicologico e/o materiale che spesso sono causa di non accettazione del figlio, al fine di prevenire la scelta dell'aborto volontario attraverso forme di aiuto psicologico, economico, nonché di collaborazione nella ricerca di lavoro e di alloggio. L'associazione si occupa di accoglienza e aiuto di tipo psicologico, affettivo, economico, legale e di ogni altra forma che contribuisca a far superare le difficoltà e ad accettare la maternità. Sostiene, anche economicamente, i primi mesi del bambino, raccogliendo indumenti usati per bambini da 0 a 3 anni e fornendo alimenti per la primissima infanzia. Offre alle donne sole aiuti concreti prima e dopo la gravidanza, che vanno dall'assistenza sanitaria alla compilazione di pratiche di vario tipo.

Alessandro Garbo

