LADRI IN AZIONEROVIGO Un prelievo non autorizzato, questa volta a vuoto. Lo scorso luglio i ladri erano riusciti a mettere le mani su oltre 10mila euro contenuti nelle casse automatiche per il pagamento dei ticket dell'ospedale di Rovigo. Qualcuno ci ha riprovato nel ponte di Pasqua, ma fortunatamente in questo caso il tentativo, che presumibilmente risale alla scorsa notte, è andato a vuoto e anche i danni al macchinario sembrano essere stati contenuti. Le cose quest'estate erano andate ben diversamente, anche perché chi aveva agito...