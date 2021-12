(A.Gar.) Ladri scatenati nel Delta, stavolta nella frazione di Donzella. Ci sono stati un paio di colpi negli ultimi giorni, dalle abitazioni sono spariti contanti e oggetti preziosi. Il tam-tam dei residenti è servito almeno a mettere in guardia gli altri cittadini, ma serpeggia un certo malumore e vengono chiesti maggiori controlli alle forze dell'ordine. I malviventi, in particolare, hanno messo nel mirino la frazione di Donzella e, dopo aver razziato alcune case, sono scappati a bordo di una Renault Clio. I post apparsi sui social hanno messo in allarme anche l'amministrazione e il sindaco Roberto Pizzoli si è rivolto alle forze dell'ordine. «I Carabinieri stanno monitorando il territorio in queste ore, le autorità hanno detto di prestare attenzione a una sospetta Renault Clio, grigio scuro: probabilmente è qualche banda che ha agito anche in altri paesi del Basso Polesine - informa Pizzoli - Siamo fiduciosi nell'operato delle forze dell'ordine, purtroppo i malintenzionati hanno sfruttato l'assenza dei proprietari per introdursi nelle case e portare via il bottino. Porto Tolle non è particolarmente colpita dai furti, ci sono simili episodi che nelle ultime settimane si sono verificati nelle città vicine come Porto Viro, Taglio di Po e Adria».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA